De Caçapava do Sul, Jailson é um dos trunfos do Grêmio por vaga à final da Libertadores

Quando todos sentiam a falta de Michel, ele encaixou no time como se fosse a última peça de um quebra-cabeça, na partida mais importante do Grêmio no ano. O caçapavano Jailson, 22 anos, foi impecável na goleada gremista sobre o Barcelona, de Guayaquil, por 3 a 0, no Equador, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. O camisa 25 deve ser titular novamente hoje, na Arena, às 21h45min, quando o Tricolor pode carimbar sua vaga na decisão.

Concentrado com o restante do elenco desde a noite de segunda-feira, o volante diz que não pensa na titularidade, mas garante que está focado em ajudar o grupo a conquistar o seu lugar na final.

– Não estou com a cabeça focada nisso (ser titular). Quero, mesmo, que o Grêmio consiga a vaga. Se conseguir a classificação, não vou ser apenas eu que avancei de fase, e sim, o grupo todo. Se for titular ou reserva, vou estar com a mesma concentração para o jogo – afirma.

Nos últimos dois meses, Jailson não vinha atuando com frequência na equipe principal de Renato Portaluppi, tanto é que o clube contratou dois jogadores para a posição, Cristian e Cícero. Contudo, com várias lesões no elenco, o atleta ganhou as suas chances e soube aproveitá-las.

– Eu estava preparado para a oportunidade em qualquer momento. Já vinha jogando nas últimas rodadas do Brasileirão, ganhando confiança e me adaptando bem ao time titular. O Renato passa muita confiança para todos. Não trata ninguém com diferença. Mesmo quando não vinha jogando, já contava com a confiança dele – relata.

Mesmo com o amplo favoritismo gremista para o duelo de volta das semifinais, Jailson prega cautela, assim como o técnico Renato, e manda um recado para os seus conterrâneos.

– Temos que respeitar cada fase da Libertadores. Para chegar à final, ainda temos um jogo bem difícil contra o Barcelona. Não estão na semifinal da competição por acaso. Então, deixo todos os meus pensamentos para agora. Caso a gente passe, aí sim podemos sonhar com o título. Quero agradecer a todos de Caçapava pelo apoio. Tenho muito orgulho de ter nascido na cidade. Sempre que posso, estou na cidade para visitar amigos e familiares. Aos gremistas de Caçapava, vamos torcer muito para que o final do ano seja de muitas alegrias. Dedicação e entrega não vão faltar – destaca.

Para o jogo de volta da semifinal, nesta noite, contra o Barcelona, a única dúvida gremista é justamente entre Jailson ou Michel. Porém, o caçapavano deve ser o preferido por Renato. Assim, o time que entra em campo tem Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Jailson (Michel), Arthur, Ramiro, Luan, Fernandinho; Barrios.

Uma novidade será a estreia do árbitro de vídeo em solo nacional. Pela primeira vez, um estádio brasileiro receberá a tecnologia, implementada pela Conmebol a partir das semifinais da Libertadores desta temporada.