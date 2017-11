Outros esportes 16/11/2017 | 20h11 Atualizada em

As vencedoras, Eliane Somavilla, Fabi Rotato e Ridiane Duelo Foto: Liga Independente de Bocha de Santa Maria / Divulgação

O Clube Recreativo Piratini sediou, na quarta-feira, o Torneio Citadino Feminino de Bocha, na modalidade de trios. Oito equipes comparecerem à disputa. Ao término da competição, a equipe do Cruzeiro do Sul, formada por Eliane Somavilla, Fabi Rotato e Ridiane Duelo conquistou o título da edição do Citadino, após vitória sobre Piratini.