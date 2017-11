Copinha Oreco de Futsal começa nesta quarta-feira em Santa Maria

Bola rolando 14/11/2017 | 19h48 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

Foto: Charles Guerra / New Co

O feriado do Dia de Proclamação da República será de descanso para muitos. Não para cerca de 250 crianças e adolescentes que moram nos bairros da região oeste de Santa Maria. É que começa nesta quarta-feira a Copinha Oreco de Futsal. A competição é destinada aos alunos de escolinha de futsal mantida pela secretaria de Cultura, Esporte e Lazer da prefeitura, no Ginásio do Oreco, no Bairro Tancredo Neves.

A competição terá cinco categorias, do sub-7 ao sub-15, ou seja, para crianças e adolescentes nascidos de 2002 até 2010. As disputas começam às 8h30min e se estendem até as 19h. As finais serão no sábado, das 14h às 19h.

O superintendente de Esporte e Lazer, Givago Ribeiro, ressalta que a Copinha Oreco é uma maneira de ampliar o acesso das crianças a competições saudáveis, além dos Jogos Escolares Municipais de Santa Maria (Jesma).

– As disputas da Copinha Oreco contemplam toda a Região Oeste e ocorrem nos moldes do que desenvolvemos no Jesma, ou seja, sem muito rigor técnico, mas dando uma noção de como se desenvolve uma competição esportiva – destaca Givago.

O professor de educação física Luiz Fernando Zanoello, responsável pela escolinha, convida para que, principalmente familiares, prestigiem o evento, que tem entrada gratuita.

– Convidamos os amigos e familiares a prestigiarem as partidas nos dois dias de competição, pois, para as crianças, o estímulo da torcida é muito importante – reforça o professor.

A escolinha é aberta para crianças dos seis aos 15 anos, que sejam moradoras da Região Oeste, e estejam matriculadas na escola, seja da rede estadual, municipal ou particular. As turmas começam em fevereiro e seguem até dezembro, com duas aulas semanais, pela manhã, e duas aulas semanais, à tarde, sempre no turno inverso ao horário escolar.