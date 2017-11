Copa Oreco de Futsal entra na reta final da primeira fase

Em quadra 07/11/2017 | 20h29 Atualizada em

A Copa Oreco/Construtora Jobim de Futsal se encaminha para as últimas rodadas da primeira fase nas suas três categorias: masculino, feminino e veteranos. A mais adiantada é a principal, a masculina adulto, que conta com 16 equipes. Resta apenas uma partida, na noite desta terça, para definir todos os classificados às quartas de final. O Elitte já garantiu sua vaga, com sete pontos. O segundo colocado dessa chave enfrenta o Peñarol, primeiro do Grupo A, e o líder pega o Ferroviária, vice do A. Os outros confrontos são entre AABB e São Caetano e The Black e PSG.

No feminino, o Santos confirmou lugar direto nas semifinais por ser líder do Grupo A. A Fames assegurou a vice-liderança, e disputa uma vaga na semifinal contra o 3º colocado do Grupo B. No Grupo B, Racing, Dallas e Atlético já estão classificados. Os primeiros colocados de cada grupo avançam direto às semifinais e os segundos e terceiros se enfrentam em busca das outras duas vagas.

Nos veteranos, o sistema de disputa é o mesmo do feminino. Pelo Grupo A, La Barca e Locomotiv já estão classificados, e Raça e Laranja Mecânica fazem um confronto direto nesta quarta-feira pela última vaga. No Grupo B, Claro/Sampatrício, Santos e São Caetano garantiram lugar, mas os dois primeiros duelam para definir a classificação de todos na chave. Por isso, os confrontos da próxima fase ainda estão indefinidos.

– O nível dos times está muito alto. Como diminuiu o número de equipes, os atletas bons foram contratados. A AABB, por exemplo, trouxe jogadores do União Independente e da UFSM Futsal, que jogaram a Série Bronze. Mas o melhor é o público, que está surpreendendo e comparecendo bastante – comemora Erony Paniz Jr., presidente da Liga Futsal Santamariense e coordenador da competição.