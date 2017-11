Copa da Rússia já tem as suas 32 seleções classificadas

Mundial 2018 16/11/2017 | 20h03 Atualizada em

A seleção do Peru está de volta a uma Copa do Mundo 36 anos depois. Em jogo realizado na madrugada desta quinta-feira, em Lima, os peruanos venceram a Nova Zelândia por 2 a 0, com gols de Christian Ramos e Farfán, e carimbaram seu lugar na Rússia no ano que vem.

A partida foi marcada por homenagens ao atacante Paolo Guerreiro, que está suspenso preventivamente por suspeita de doping na partida contra a Argentina pelas Eliminatórias. Com a classificação da seleção sul-americana, estão definidos os 32 participantes que vão brigar pelo título mundial em 2018.

SORTEIO DE GRUPOS

Agora, abre-se a contagem regressiva para conhecer os oito grupos. O sorteio será realizado em Moscou, em 1º de dezembro. São cinco seleções da América do Sul, cinco da Ásia, cinco da África, três das Américas Central e do Norte e 14 da Europa. As equipes estão divididas em quatro potes, de acordo com o ranking da Fifa, divulgado no último mês.

Cada grupo será formado por quatro seleções (uma de cada pote). No sorteio, seleções da mesma confederação não poderão ficar na mesma chave. Como a Europa tem o maior número de representantes, poderá haver, no máximo, dois times europeus no mesmo grupo.

AS SELEÇÕES CLASSIFICADAS:

Pote 1 (Cabeças de chave)

Rússia

Brasil

Alemanha

Portugal

Argentina

Bélgica

Polônia

França

Pote 2

Espanha

Peru

Suíça

Inglaterra

Colômbia

México

Uruguai

Croácia

Pote 3

Dinamarca

Islândia

Costa Rica

Suécia

Tunísia

Egito

Senegal

Irã

Pote 4

Sérvia

Nigéria

Austrália

Japão

Marrocos

Panamá

Coreia do Sul

Arábia Saudita