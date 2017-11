Começa a disputa por duas vagas à final da Copa Diário

Na região 10/11/2017 | 20h15 Atualizada em

Duas cidades da região respiram decisões neste domingo. Restinga Seca e Tupanciretã recebem as partidas de ida das semifinais da Copa Diário. Vila Operária, Gaúcho, Grêmio São-Pedrense e Restinga Seca são os times de melhor campanha. Não bastasse isso, um dos jogos por vaga na final é um clássico de Tupanciretã.

O confronto entre Gaúcho e Vila tem mobilizado a cidade de 25 mil habitantes. Ainda mais porque, em 2013, as duas equipes fizeram a final da antiga Copa A Razão. O sentimento é de revanche do lado do Vila, derrotado naquela oportunidade.

– É um jogo muito importante para a cidade e para nós. Já vivemos isso em 2013. Estamos com isso engasgado na garganta e a torcida está nos cobrando – reforça o presidente do Vila, Luiz Valmor da Silva França, o Catite.

Mandante no primeiro duelo, no Estádio Bento José Pinto, o presidente do Gaúcho, João Carlos Padilha, diz que o Vila é favorito, mas confia no seu grupo.

– A equipe do Vila é muito forte, tem vários jogadores de fora. Nós vamos só com jogadores da casa, mas estamos embalados, ganhamos de times fortes de Santa Maria. Apesar da rivalidade, somos grandes amigos – afirma.

No outro confronto, a seleção restinguense recebe o Grêmio São-Pedrense.

– Jogamos a primeira em casa e temos que fazer um bom resultado. Vamos enfrentar o time mais forte – diz o técnico de Restinga, Marcos Rohde.

– Vamos ter 5 desfalques, mas vamos tentar a vitória fora – resume o presidente do Grêmio SP, Moacir Marchezan.

SEMIFINAIS – JOGOS DE IDA

Tupanciretã

Vila Operária x Gaúcho

Restinga Seca

Restinga Seca x Grêmio São-Pedrense