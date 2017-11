Com uma vitória e duas derrotas, Corintians dá adeus ao Estadual de Basquete

Em Santa Rosa 19/11/2017 | 20h43 Atualizada em

Jovem equipe do técnico Pietro Lovato (D) se despediu da competição neste domingo Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

O time adulto do Corintians deu adeus ao Estadual Adulto de Basquete. Em uma maratona de jogos entre a sexta e o domingo, em Santa Rosa, a equipe do técnico Pietro Lovato somou uma vitória e duas derrotas e, com isso, foi eliminada da competição.

Ainda na sexta-feira, o Corintians perdeu por 70 a 61 para os donos da casa, o Sojão. No sábado, vitória santa-mariense por 89 a 82 contra a Luba, de Uruguaiana. Na manhã deste domingo, revés por 113 a 62 diante do Passo Fundo.

