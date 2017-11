Com renda mensal de R$ 7,5 mil e ônibus próprio, Vôlei Santa Maria tem planos audaciosos

Futuro promissor 07/11/2017 | 20h18 Atualizada em

Se os planos não escaparem pelo caminho, Santa Maria terá um time de vôlei na Superliga B (a segunda divisão brasileira do esporte) em 2020. O audacioso projeto da Vôlei Santa Maria Associação Esportiva (VSMAE) passa por um trabalho de planejamento a médio e longo prazo, que começou nesta temporada. E, apesar da série de derrotas e da eliminação no Estadual Adulto Feminino, no último fim de semana, o sonho não é impossível de acontecer. Segundo o presidente da VSMAE, Éderson Gomes de Souza, 38 anos, a renda mensal do clube é de R$ 7,5 mil, valor que pode até soar como algo inimaginável para uma equipe amadora. Mas não é. E ele explica o porquê.

– A VSMAE é como se fosse uma empresa. Estamos gerindo ela como uma empresa. Estamos comprando um ônibus (no valor de R$ 68 mil) próprio em março. Vamos terminar de pagar ele em fevereiro. Tudo é planejamento – garante Éderson, que é empresário, representante comercial e tem formação em administração.

O valor mensal arrecadado tem como origem três receitas distintas: R$ 2 mil em mensalidades de atletas, R$ 2,5 mil a partir da venda de latinhas recicláveis e R$ 3 mil pela comercialização de óleos de cozinha usados, que são repassados a uma empresa paulista. Uma vez por semana, Éderson e companhia recolhem os produtos em uma kombi.

– Em janeiro, serão lançados uniformes esportivos em uma loja online própria para arrecadar ainda mais recursos. Somos autossustentáveis. Temos 230 atletas em escolinhas em Itaara, São Sepé, Rosário do Sul e Santa Maria. Alguns deles têm custo zero, outros pagam mensalidade de R$ 30, dependendo da condição financeira da família – explica Éderson.

Além disso tudo, a associação também pretende comprar um terreno na cidade para a construção de um ginásio próprio até 2019. É que para a competição de 2017, por exemplo, o grupo teve de disputar duas partidas semifinais em Marau por falta de ginásios em Santa Maria. A VSMAE foi criada em setembro de 2016 e conta com times adulto feminino, juvenil feminino, juvenil masculino e adulto masculino. Dos quatro, apenas o adulto feminino jogou o Campeonato Gaúcho em função da falta de equipes nas outras categorias. O gasto total para a disputa da competição estadual girou em torno de R$ 22 mil (entre despesas de hotéis e deslocamentos).

– Agora que já sabemos onde estamos pisando, sabemos onde temos de investir. Quatro meninas já estão sendo contratadas para 2018. Provavelmente, vamos fechar com seis atletas no total (para o Estadual Feminino Adulto). Vamos investir certo. Neste ano, entramos para aprender e conhecer o Estadual. No ano que vem, vamos brigar pelo título em todas as categorias – promete Éderson.