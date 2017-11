Colorados de Santa Maria estão mobilizados para jogo que pode garantir o acesso

Esportes 10/11/2017 | 21h16 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

A tarde deste sábado é de mobilização para os colorados. A partir das 16h30min, o Inter recebe o Vila Nova, no Beira-Rio, pela 35ª rodada da Série B. Assim como no jogo contra o Ceará, quando o clube poderia atingir a pontuação para subir pela projeção dos últimos anos, o time contará novamente com o apoio de centenas de torcedores santa-marienses. Naquela oportunidade, foram cerca de 500.

Por novos talentos, coordenador do Marítimo, de Portugal, visita Santa Maria

Neste sábado, serão, aproximadamente, 300. Com o empate do Oeste contra o Juventude na noite desta sexta-feira, o Inter garante o acesso antecipado com uma vitória. E os colorados de Santa Maria estão confiantes para viver esse momento histórico, por mais que um tanto amargo.

– A vaga tem que vir, é obrigação do time. Ano passado, tivemos uma fase ruim, e, agora, parece que voltou. Mas o time tem condições, tem elenco para isso. A sensação do retorno é de alívio. Foi um ano de sofrimento. Não deveríamos ter saído da elite – afirma o comerciante Marcelo Neves Silva, 46 anos, que compareceu ao Beira-Rio em 45 jogos nos últimos dois anos.

Categorias de base do Universitário Rugby encaram etapa do Gaúcho de Sevens

O vice-cônsul do Inter em Santa Maria, Rodrigo Santos, o Rodrigão, também está otimista:

– Foi uma experiência dolorosa, ruim. Um time da grandeza do Inter não pode passar por isso novamente, e tenho certeza que ele nunca mais voltará.

Dentro de campo, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com o zagueiro Danilo Silva, machucado. Leandro Damião foi relacionado, mas não está confirmado para a partida.