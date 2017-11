Ciclistas de Santa Maria participam do Desafio da Serra do Rio do Rastro

Bons resultados 12/11/2017 | 18h28 Atualizada em

Cristiano Dias (o segunda, da direita para esquerda) ficou com o terceiro lugar na principal categoria do desafio Foto: Elizandro Campos / Arquivo pessoal

Um grupo de aproximadamente 60 ciclistas de Santa Maria participaram do tradicional Desafio da Serra do Rio do Rastro, na cidade de Lauro Müller, em Santa Catarina, neste domingo. Foram pelo menos cinco equipes da cidade que representaram o município nas curvas e subidas da famosa estrada catarinense: Ciclovia, Fort Bikes, Camobikers, Bikecenter e Associação Santa Maria Ciclismo.

Além do grande número de participantes aptos a percorrer os 24,6 quilômetros do trajeto, que conta com uma altitude de 1,4 mil metros, três atletas se destacaram. Cristiano Dias, da Ciclovia, ficou com o terceiro lugar na principal categoria, a Elite. Já Geane Missio, da Bikecenter, ficou com o título na categoria Master B2. Claudia Praetzel foi a campeã na categoria Speed feminino.