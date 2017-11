Ciclista de Santa Maria supera 300 quilômetros em competição continental na Fronteira

Superação em duas rodas 14/11/2017 | 20h25 Atualizada em

Os ciclistas Fábio Vivian, 27 anos, e Gabriel Parcianello, 31, de Santa Maria, embarcaram para Bagé, no final de semana, com uma tarefa de superação: completar os 300km do Audax BRM Internacional, competição do Clube Audax Bagé. O trajeto contou com cerca de 200 ciclistas em percurso até o Uruguai.

– Sou apaixonado por bikes. Essa foi mais uma etapa. Mostramos para a sociedade que somos capazes de exercer um esporte pelo qual somos apaixonados – comentou Vivian, que é surdo e completou a prova após 17 horas.

No sábado, a largada foi dada às 13h. Com o sinal, os atletas da equipe santa-mariense CicloFort rumaram pelo Estado. Entretanto, na marca dos 68km, perto de Aceguá, no Uruguai, uma baixa. Gabriel se acidentou e teve de se ausentar do restante da prova, sendo levado de volta a Bagé pelo atendimento médico. Sozinho, Vivian conseguiu alcançar o Uruguai. Retornando a Bagé, Vivian e a frota restante, composta por 160 atletas, chegaram às 5h30min do domingo.

– Talvez, não era a hora. Desistir jamais, essa palavra faz parte do meu vocabulário – disse Gabriel sobre o acidente.

Com Vivian na disputa, tem início hoje a Volta do Interior do RS, torneio organizado pela BikeCenter, de Santa Maria. No primeiro dia, os ciclistas largam do Trevo do Castelinho, em Santa Maria. Os atletas passarão por Val de Serra e Ivorá até o retorno ao Coração do Rio Grande.