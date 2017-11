Categorias de base do Universitário Rugby encaram etapa do Gaúcho de Sevens

Em campo 10/11/2017 | 20h29 Atualizada em

A gurizada dos times M19 e M16 do Universitário Rugby Santa Maria entra em campo neste sábado, em Dois Irmãos, para a disputa do Circuito Gaúcho Juvenil de Rugby Sevens. A categoria sub-19 participa da 2ª etapa da competição. Já os outros, do sub-16, fazem sua estreia.

Time juvenil do Universitário é vice-campeão de etapa do Circuito Gaúcho de Rugby Sevens

Na primeira etapa, em Caxias do Sul, no final de outubro, os juvenis ficaram com o vice-campeonato. As partidas começam a partir das 9h. O sevens é uma variação do rúgbi tradicional. É jogado com sete atletas e em dois tempos de sete minutos. No tradicional, são 15 jogadores em dois tempos de 40 minutos.