Bruno Massen entra nos ringues em busca de vaga no Brasileiro de Boxe

03/11/2017 | 20h33

Contra as expectativas - e contra a balança -, o pugilista santa-mariense Bruno Massen, 19 anos, participará do Campeonato Sul-Sudeste de Boxe, que começa neste domingo, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O atleta chegou a somar quatro vitórias consecutivas em competições gaúchas, até ser derrotado no seu quinto combate, na final do Campeonato Gaúcho de Boxe, na categoria elite 60 kg, em luta que valia vaga ao Sul-Sudeste. No entanto, apesar do revés, o jovem lutador foi convidado a participar da classificatória ao Campeonato Brasileiro de Boxe, na categoria 52 kg, ou seja, oito quilos a menos do que o habitual.

– O Bruno tem muita garra e dedicação. Ele não se intimida com adversário nenhum. Dentro do que ele treinou e aprendeu, vai fazer boas lutas. Na final do Gaúcho, ele enfrentou um atleta de ponta. Faz parte – avalia Cavitchoni.

Também no domingo, será feita a pesagem dos 60 atletas que lutarão no torneio, e será definido o chaveamento da competição. Pela manhã de segunda-feira, a partir das 9h, Massen poderá entrar nos ringues em um total de três vezes, em busca do título. Em caso de quatro vitórias, ele vai para o Brasileiro de Boxe, ainda sem data e local definidos.