AVF garante vaga na final prata do Estadual Infanto-Juvenil de Vôlei

Em um triangular válido pela semifinal prata (espécie de segunda divisão) do Estadual Infanto-Juvenil Feminino, as meninas da Associação Vôlei Futuro (AVF/Construtora Jobim) entraram em quadra no sábado, em Nova Petrópolis. No primeiro duelo da manhã, vitória por 3 sets a 0 contra a Associação Garibaldense de Voleibol (AGV), da Serra Gaúcha.

No jogo seguinte, a equipe foi derrotada pelo Vôlei Nova Petrópolis (VNP), da cidade-sede, por 2 sets a 1. Com os resultados, a AVF se garante na final prata, contra a VNP, ainda sem data e local definidos.

No próximo domingo, será a vez da categoria mirim da AVF mostrar serviço no Estadual. As atletas sub-13 disputam mais uma etapa classificatória, em Lajeado.