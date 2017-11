Aventureiros aproveitam o sol em evento nas Minas do Camaquã 

Na região 19/11/2017 | 20h02 Atualizada em

O tempo colaborou e a 5ª edição do Festival Gaúcho de Esportes de Aventura, em Caçapava do Sul, foi um sucesso. Entre sábado e domingo, dezenas de pessoas aproveitaram o sol e as belezas naturais e praticaram as mais diversas modalidades radicais nas Minas do Camaquã.

VÍDEO: de mergulho em mina desativada a arvorismo, conheça os esportes de aventura

O evento, que já é tradicional na região, foi organizado pela Minas Outdoor Sports e contou com o apoio da prefeitura caçapavana. Entre os esportes oferecidos durante o Festival, destacaram-se: escalada, canoagem, tirolesa, slackline, canoa havaiana, voo livre de paramotor, SUP, mountain bike, além de passeios e trilhas.

Tirolesa é uma das atividades mais procuradas Foto: Diego Luiz / Divulgação,Minas Outdoor Sports