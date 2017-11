Atleta da AVF vai representar Estado com a seleção gaúcha de vôlei

Entre as melhores 13/11/2017 | 18h47 Atualizada em

Depois de seis avaliações, iniciadas há mais de seis meses, a atleta Maria Eugênia Rodrigues Tólio, 14 anos, da Associação Voleibol Futuro (AVF), finalmente integra a seleção gaúcha infantil (sub-15) de forma definitiva. A última fase de testes foi realizada no último sábado, no Colégio Marthin Luther, em Estrela. Logo após o último treinamento comandados pelos técnicos Marlon e Marcos, foi divulgada a lista final com o nome das 12 atletas convocadas para representar o Estado na Taça Potengi de Lucena, disputada dos dias 11 a 16 de dezembro, em Araxá, Minas Gerais.

A atleta, que começou a jogar vôlei com 10 anos, em 2013, conta que sempre foi um sonho representar o seu Estado em uma competição, por mais distante que isso parecia ser quando entrou no mundo esportivo.

– Sempre fui e dei o meu melhor nas avaliações. Para estar entre as melhores tem que sempre mostrar que quer estar lá. Há algum tempo, não tinha noção de que um dia podia ser convocada. Quando entrei na AVF, com as competições, ficava imaginando em representar o Estado, mas nunca pensei que fosse acontecer – relata a atleta.

O técnico da equipe infantil da AVF, Maurício Fruet, acompanhou Maria Eugência em quatro das seis avaliações e ressalta as qualidades da ponteira.

– Foi uma avaliação bem criteriosa. Conversando com os técnicos, eles ficaram impressionados com a capacidade dela em não errar. Ela é muito eficiente. Consegue repetir um ataque de pontos várias vezes sem errar, tem uma regularidade. Além disso, ela mostrava que queria estar lá e tem uma capacidade de assimilar o que é pedido muito rápido – elogia.