ASH garante vaga nas semifinais do Estadual Adulto de Handebol

Mesmo sem ter vencido seus dois jogos pela 2ª fase do Campeonato Estadual Adulto de Handebol, a Associação Santamariense de Handebol (ASH/Praxis) garantiu seu lugar nas semifinais da competição. Depois de uma viagem cansativa até Caxias do Sul, a equipe de Santa Maria conseguiu um empate com o Clube Canoense, de Canoas, adversário direto na briga pela última vaga e acabou perdendo para os donos da casa do Recreio da Juventude, no último sábado.

No primeiro jogo, a AHS saiu perdendo por uma diferença de sete gols, mas se recuperou e acabou conseguindo empatar a partida em 23 a 23 com o Clube Canoense. Com esse resultado, combinado com a derrota da Apahand, em outro grupo, os santa-marienses já não podiam ser mais ultrapassados na classificação geral. Na segunda partida, contra o Recreio da Juventude, que teve a melhor campanha da competição, a derrota foi por 24 a 18.

O elenco da ASH/Praxis foi para a etapa com muitos desfalques, tanto por lesão quanto por conta da realização da segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Muitos jogadores da equipe juvenil foram utilizados e agradaram o técnico Lucas Machado.

– Conseguimos atingir o nosso objetivo, que era conseguir a classificação. Como estávamos com um time muito mesclado, conseguimos dar oportunidade para todo mundo. Tivemos gratas surpresas com os meninos que entraram e deram conta do recado. Fiquei satisfeito pelo que fizemos e vimos que o título é possível. Vamos treinar para isso – avalia Machado.

O adversário na semifinal, que será disputada no dia 8 de dezembro, em Caxias do Sul, será novamente o Recreio da Juventude. No outro lado, duelam por uma vaga na final a Associação Esportiva de Campo Bom e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No dia 9 serão realizadas a final e a decisão pelo 3º lugar.