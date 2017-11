Apusm sedia torneio aberto de xadrez neste sábado em Santa Maria

No tabuleiro 02/11/2017 | 20h20 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Será realizado neste sábado, a partir das 10h, um torneio aberto de xadrez em homenagem aos 50 anos da Associação dos Professores Universitários de Santa Maria (Apusm). A competição, que reunirá cerca de 60 enxadristas, em cinco categorias, terá uma premiação de R$ 1 mil aos vencedores, além de troféu e medalhas.

Parceria pretende expandir o xadrez em Santa Maria

O evento é promovido pela Apusm, em parceria com o Santa Maria Xadrez Clube (SMXC). As inscrições podem ser feitas até as 9h30min de sábado, no auditório da Apusm, local do torneio. O custo é de R$ 30, para adultos, e R$ 15, para feminino, sub-18 e veterano (acima de 60 anos).