Após volta à elite do futebol, goleiro do Inter diz que é preciso brigar por títulos

Apesar do empate em 0 a 0 com Oeste, na Arena Barueri, no jogo desta terça-feira à noite, o Internacional garantiu seu retorno à elite do futebol brasileiro. Logo após a partida, o goleiro Danilo Fernandes fez um apelo que é o sonho de todos os torcedores para 2018.

_ Essa camisa é muito pesada, não temos que simplesmente chegar em 2018 e cumprir tabela nos campeonatos. Temos que brigar por títulos. Nós representamos um time campeão mundial, e temos que honrar isso e buscar coisas maiores _ disse o camisa 1.

Danilo trabalhou bastante contra o Oeste. O Inter foi pressionado, jogou pouco, mas conseguiu pontuar. Foram 11 meses, 338 dias e uma campanha sofrida para voltar à Série A.

_ Um ano difícil. Sofremos muito, mais do que deveríamos. Não era mais do que nossa obrigação. O time está de parabéns pelo jogo. Até certo ponto controlado. É claro que o Oeste viria para cima, suportamos. Não foi mais do que nossa obrigação. Temos que levantar a cabeça, foi um ano difícil _ completou Danilo.





O JOGO

Em uma noite de pouca inspiração de parte a parte, Mazinho, ex-jogador do Palmeiras, foi o melhor em campo. Partiu dos pés do rápido atacante do Oeste todas as poucas oportunidades de gol.

Sem Guto Ferreira, com o interino Odair Hellmann, o time colorado se postou no 4-1-4-1 novamente. Em vez de D'Alessandro, suspenso, o escalado foi Felipe Gutiérrez. E no ataque, sem Damião, o treinador centralizou Pottker e colocou Camilo aberto na direita.

O time tentou trocar alguns passes no começo do jogo, mas não conseguiu. Sem grandes oportunidades, ainda falhou defensivamente muitas vezes e deu espaço para a criação de jogadas do rival. Num primeiro tempo sem chance qualquer de gol, a melhor finalização do jogo foi do Oeste. William Cordeiro escapou às costas de Claudio Winck pelo lado esquerdo de ataque do time paulista, gingou para cima de Thales e bateu firme. Danilo Fernandes espalmou. Foi o mais perto de balançar a rede rival que os dois times tiveram.

O Inter jogou o segundo tempo de olho no que era necessário. O empate garantia a volta à Série A e de olho nele que o time visitante jogou. Por isso, tratou de ganhar tempo a cada lance e colocar mais marcadores do que atacantes em campo.

O time recuou, Danilo Fernandes precisou trabalhar, e o Oeste só não abriu o marcador porque esbarrou em sua falta de qualidade técnica. Pouco futebol, mesmo com muito esforço, e a equipe gaúcha de volta à elite.

CAMPEÃO

Mesmo tendo carimbado o passaporte para a Série A, o Inter depende de resultados para ser o campeão da Série B. No jogo desta terça, o time conseguiu a classificação adiantada, atingindo 65 pontos na tabela. Desta forma, com sete de distância para o quinto colocado faltando seis para serem disputados na Série B, não pode mais ser alcançado.

O colorado ainda tem dois jogos para tentar chegar no líder, América-MG. O penúltimo compromisso será com o Goiás, sábado, fora de casa. O último jogo ocorre em casa, contra o Guarani, no dia 25. Além de vencer os dois times, o time precisa torcer para uma derrota do líder.

NOVO TREINADOR

Após a volta à elite, o Internacional se ocupa agora de buscar um treinador para 2018. Um velho conhecido dos colorados, Abel Braga, é o mais cotado para a função. Além dele, Roger, ex-técnico do rival Grêmio, está na lista de cotados.