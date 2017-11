Após eliminação na Copa Oreco, futsal feminino deixa o Riograndense

De saída 08/11/2017 | 20h16 Atualizada em

Com a derrota por 4 a 0 para o Atlético, na última semana, o Riograndense deu adeus à Copa Oreco de Futsal, na categoria feminino. Mais do que isso, a equipe também deixa de existir, pelo menos com esse nome. Há três meses no comando do time do Estádio dos Eucaliptos, o presidente Wolmar Heringer diz que quer reestruturar o clube, e uma das suas ações foi terminar com todas as equipes de categorias de base, do sub-9 ao sub-17. O único que ainda estava em atividade, era o de futsal, que, conforme o próprio mandatário esmeraldino, ele desconhecia a existência.

A decisão de retirar o nome da equipe de futsal de Riograndense foi tomada pelo ex-vice-presidente de Secretaria do Periquito, José Jaci Scheffer Júnior, que é o diretor administrativo do time das meninas. Agora, ele ainda estuda qual nome será dado ao grupo para o ano que vem.

– O clube não tinha mais interesse, pela reestruturação que está passando, então, decidimos nos retirar. Não vamos usar mais nome, símbolo, uniforme, nada – explica Jaci.

Wolmar reforçou que a decisão é pela reestruturação do Riograndense, que está suspenso de competições da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) até 2020, por conta da desistência da disputa da Terceirona em meio ao campeonato.

– Queremos começar do zero, organizar as coisas. O clube tem de ter algum ganho por usarem seu nome – justifica.