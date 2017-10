Zanon, do Soldiers, é convocado pela seleção brasileira para jogo contra a Argentina

Entre os melhores 24/10/2017 | 13h24 Atualizada em

A seleção brasileira de futebol americano tem um representante de Santa Maria. E ele é o único gaúcho na lista. Na manhã desta terça-feira, o técnico do Brasil Onças (nome da equipe brasileira), Gabriel Mendes, anunciou os 45 nomes que defenderão a bandeira do país em amistoso contra a Argentina, no Mineirão, em 16 de dezembro. Entre eles, o do defensive tackle (uma das posições de defesa) Vinícius Zanon, 27 anos, do Soldiers.

Zanon, que também atua como tigh end (posição de ataque) no time de Santa Maria, não é novidade na seleção. Em 2015, ele esteve no elenco do Brasil Onças durante a Copa do Mundo de Futebol Americano, nos Estados Unidos.

Um dos destaques do Soldiers na temporada, o experiente jogador voltou a vestir a camisa do exército verde e preto neste ano – Zanon é um dos fundadores da equipe santa-mariense. Antes, estava no São José Istepôs, de Santa Catarina, onde foi eleito o melhor atleta do Campeonato Catarinense de 2016.

Durante a coletiva, também foi anunciada a transmissão ao vivo da partida. O jogo entre Brasil Onças e Argentina Halcones será televisionado pela ESPN.