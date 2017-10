Vôlei Santa Maria conhece rival da semifinal do Estadual Feminino

Olho na próxima fase 30/10/2017 | 19h25 Atualizada em

A Vôlei Santa Maria Associação Esportiva (VSMAE) voltou de Marau com derrota na bagagem. Em confronto contra o Centro de Formação e Treinamento de Atletas de Alto Rendimento (Cefa), a equipe santa-mariense foi batida por 3 sets a 0 (parciais de 25 a 9, 25 a 6 e 25 a 4).

Entretanto, apesar de ter perdido todos os seus jogos na primeira fase, pelo regulamento da competição, a VSMAE está classificada para as semifinais, onde enfrentará a Cefa, em Marau, mais duas vezes. A primeira partida será no próximo sábado, às 18h. O outro duelo ocorrerá no domingo, às 10h.

AEV, de Erechim, e BSBios/UPF, de Passo Fundo, competem pela segunda vaga à final.