Universitário Rugby sofre a segunda derrota na Copa RS

Em Caxias do Sul 22/10/2017 | 14h45 Atualizada em

Partida foi realizada em Caxias do Sul

Partida foi realizada em Caxias do Sul Foto: Universitário Rugby / Divulgação / Divulgação

Na tarde de sábado, o Universitário Rugby Santa Maria viajou até a Serra para duelo da 3ª rodada da Copa RS. No placar, derrota por 53 a 0 para o SC Rugby Clube, em Caxias do Sul. Com o resultado, os caxienses conquistaram o título da competição de forma invicta.

Solidariedade fora de campo, e jogo pela Copa RS

Já os santa-marienses, que perderam seus dois confrontos no torneio, ainda têm mais um compromisso, em jogo adiado contra o Centauros, de Estrela, em Santa Maria. A partida da 2ª rodada da Copa RS não está confirmada.

Universitário Rugby estreia com derrota na Copa RS

– Fizemos um jogo bem melhor que o último, mesmo com as adversidades – resume o preparador físico do Universitário, Airton Alonço Junior.