UFSM Series of Poker recebe 20 competidores em Santa Maria

Segunda edição do torneio ocorreu no início desta semana

Segunda edição do torneio ocorreu no início desta semana

O Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) recebeu, no início da semana, a segunda edição da UFSM Series of Poker, torneio da modalidade texas hold’em, organizado pelo Clube de Pôquer na Estatística. Na oportunidade, 20 atletas prestigiaram o evento, que teve o estudante Joseph Vesenick como campeão.

– O importante é trazer esse esporte para o ambiente dos estudantes, com o objetivo de mostrar as ligações que ele possui tanto com a probabilidade e estatística, como com a questão do relacionamento interpessoal – avalia Denis Altieri, professor da UFSM e responsável pelo clube.

Um outro campeonato deve ocorrer no final do mês. Até o momento, as duas edições do evento foram freeroll (com entrada gratuita e premiação simbólica). Entretanto, um formato buy-in (com entrada paga, que terá percentual dividido ao final da disputa), não está descartado.