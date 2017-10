UFSM Futsal soma quatro pontos em duas partidas da Copa Unisinos

Em São Leopoldo 20/10/2017 | 19h59 Atualizada em

A UFSM Futsal somou quatro pontos nos dois primeiros jogos pela Copa Unisinos. Na quinta-feira à noite, os santa-marienses empataram em 0 a 0 com a Universidad Católica, do Uruguai. Na sexta ao meio-dia, os universitários venceram a Unipampa, por 2 a 0, com gols de Razeira e Juninho.

O time de Santa Maria enfrenta, neste sábado, a Laausp, de São Paulo. O último jogo pela Chave B será contra a Unifin, de São Francisco de Assis, também no sábado, às 21h. Caso avance, os jogos das semifinais serão no domingo.