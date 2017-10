UFSM Futsal perder para a ACBF pelo Estadual Sub-20 de Futsal

Revés 29/10/2017 | 16h03 Atualizada em

A UFSM Futsal saiu em desvantagem no primeiro confronto contra a ACBF, de Carlos Barbosa, pelas quartas de final do Estadual Sub-20. Em jogo realizado na noite de sábado, no Ginásio do Corintians, em Santa Maria, os visitantes venceram por 6 a 3.

Os santa-marienses até chegaram a encostar no placar, quando esteve em 4 a 3 para a ACBF, mas na tentativa de empatar o jogo com o goleiro linha, os visitantes ampliaram para 6 a 3. Gê e Moisés (2) marcaram os gols da UFSM.

O jogo de volta será no próximo sábado, em Carlos Barbosa. Qualquer vitória da UFSM Futsal leva a decisão para a prorrogação. No entanto, no tempo extra, os santa-marienses precisam vencer, já que o empate dá a classificação para a ACBF, por ter tido melhor campanha.