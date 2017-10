UFSM Futsal enfrentará a ACBF nas quartas de final do Estadual Sub-20

Avançou! 23/10/2017 | 16h34 Atualizada em

A UFSM Futsal está nas quartas de final do Estadual de Sub-20 de Futsal. Mesmo sendo goleada pela Assoeva, de Venâncio Aires, no domingo, em Santa Maria, por 7 a 2, os santa-marienses conseguiram avançar devido a resultados paralelos. Com a vitória do Atlântico, de Erechim, no domingo pela manhã, sobre o Lagoa Futsal, de Lagoa Vermelha, os universitários não seriam mais alcançados pelos lagoenses. Com isso, a UFSM terminou na 4ª colocação da Chave 4, com oito pontos.

O adversário no mata-mata será a ACBF, de Carlos Barbosa. O jogo de ida, com mando de quadra da UFSM, ainda não tem data definida, mas será realizado entre o próximo sábado e a segunda-feira. Em função da falta de ginásios disponíveis em Santa Maria, há uma possibilidade de o duelo ocorrer em São Sepé.

– Temos de fazer uma preparação forte para esses dois confrontos. Vamos decidir lá em Carlos Barbosa. A competição, agora, muda um pouco. Eles são favoritos ao título, mas vamos tentar surpreender – explica o técnico do sub-20, Marcos Cairrão, que comanda a equipe neste primeiro ano do projeto sub-20 da Federal.

No sábado, a ACBF goleou o União Independente por 15 a 2, pela Chave 3, eliminando o outro representante de Santa Maria da competição.