UFSM Futsal anuncia quatro reforços para a Copa Unisinos

Depois da desclassificação na segunda fase da Série Bronze de Futsal, o UFSM Futsal concentra suas atenções na disputa da 30ª Copa Unisinos, que congrega instituições de Ensino Superior do Brasil e do Uruguai. Campeã em 2007 e 2008, a equipe santa-mariense se reforçou para a competição, que será de quinta até domingo, em São Leopoldo.

Nesta terça, quatro jogadores foram anunciados, todos alas. São eles Pedro Couto, Righi, Bevis e Juninho, que vem do São José, de Cachoeira do Sul, onde marcou 11 gols na Bronze. Ele e Bevis já haviam atuado pela UFSM em 2015 e 2016, respectivamente.

Por outro lado, a UFSM também perderá alguns atletas que estiveram na disputa estadual, já que, pela Copa Unisinos, podem atuar apenas jogadores matriculados na instituição. A Federal estreia na quinta-feira, às 15h, contra a Universidad Católica, do Uruguai. Os dois times estão na Chave B ao lado da Unipampa, da Unifin, de São Francisco de Assis e da Laausp, de São Paulo. No grupo A estão os anfitriões da Unisinos, a UFRGS, Mackenzie, de São Paulo, UFPEL, e Liga Universitária de Deportes, do Uruguai.