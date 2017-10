Tricolores de Santa Maria estão ansiosos e confiantes para semifinal da Libertadores

Na expectativa 25/10/2017 | 13h00 Atualizada em

Meninas da Força Tricolor Feminina de Santa Maria se reúnem em um bar no Bairro Rosário

Depois de quatro eliminações seguidas nas oitavas de final da Libertadores, os torcedores gremistas sentem o gostinho de disputar a semifinal da competição, algo que não acontecia desde 2007, quando o clube acabou como vice, ao perder a decisão para o Boca Juniors, de Riquelme. A promessa é que esta quarta-feira seja recheado de ansiedade e muita emoção. Às 21h45min, o time do técnico Renato Portaluppi entra em campo no Estádio Monumental Isidro Romero, em Guayaquil, para enfrentar o Barcelona, do Equador, em duelo de ida.

A partida merece uma concentração do tamanho da sua importância. Não será incomum ver aglomerações de torcedores pelas ruas da cidade, principalmente em bares que passam o jogo. Um grupo de 100 gremistas, entre integrantes da Força Tricolor Feminina de Santa Maria, criada neste ano, e outros que não fazem parte da torcida dedicada exclusivamente a mulheres, acompanharão a partida em um bar no Bairro Rosário.

– Nunca tinha lugar para as gurias assistirem em um bar. Como nos unimos para ir aos jogos, nos unimos para assistir também. Temos que ganhar ou empatar. Se vier com derrota, complica. O nervosismo é grande, ainda mais pela nossa fase no Brasileirão, que não é boa – afirma a estudante universitária Suélen Lavarda, 21 anos, uma das criadoras da Força Feminina.

Há outros torcedores ainda mais otimistas que deixam de lado a queda de rendimento do Grêmio no campeonato nacional e já projetam uma possível final. River Plate e Lanús, ambos da Argetina, disputaram a outra semifinal.

– Temos que ganhar e trazer a classificação para cá. A confiança não morre. Voltando o Luan e os outros jogadores, pelos últimos jogos já vimos a evolução, só falta um pouco de ritmo. Vamos dar uma secadinha no River, preferimos o Lanús. A ansiedade é grande, desde 2007 não chegávamos tão perto. Acho que ganhamos de 1 a 0 – projeta o educador físico Lucas Dapieve, 22 anos.

As meninas da Força Tricolor Feminina, que estarão no segundo jogo da semifinal, na quarta-feira da próxima semana, na Arena, já se organizaram para ir à final na Argentina, caso o Grêmio avance.

TIME CONFIRMADO

Dentro de campo, o Grêmio terá força máxima. Com os retornos de Michel e Luan, a equipe está confirmada com: Grohe; Edílson, Geromel, Kanemmann e Bruno Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Fernandinho e Luan; Barrios.

