Três partidas abrem as disputas pelas quartas de final da Copa Diário

Mata-mata 29/10/2017 | 19h34 Atualizada em

Três partidas abriram a disputa das quartas de final da 1ª Copa Diário de Futebol Amador neste domingo. Um confronto, entre Porto Alves e Vila Operária, em Agudo, será disputado na quinta-feira, feriado do Dia de Finados. Nos primeiros jogos, dois mandantes fizeram valer o fator local. Um visitante saiu em vantagem.

Em São Martinho da Serra, o Sete de Setembro bateu a seleção de Restinga Seca por 3 a 1. Em Tupanciretã, os donos da casa também fizeram o dever de casa, vitória do Gaúcho por 1 a 0 sobre o Ituano. Em Santa Maria, o Grêmio São-Pedrense foi o único visitante a vencer. Após abrir 3 a 0 sobre o Ituano, terminou o jogo com um 4 a 3 no placar a seu favor.

As partidas que decidem quem passará às semifinais da competição será no próximo domingo, às 16h. Para quem saiu em vantagem, um empate basta para garantir a classificação. Aos que perderam, uma vitória simples leva a disputa para os pênaltis.

Na sexta-feira, o recurso do Colorado foi negado, o resultado do jogo contra o Grêmio São-Pedrense foi mantido, confirmando a classificação do adversário.

Antes da partida entre Locomotv e Grêmio-São Pedrense, organização da competição e jogadores se reuniram para ressaltar o espírito esportivo nos jogos e o bom nível técnico dos confrontos pelo torneio Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

QUARTAS DE FINAL

DOMINGO - 16h

São Martinho da Serra

Sete de Setembro 3 x 1 Restinga Seca

Tupanciretã

Gaúcho 1 x 0 Ituano

Campo do Juventude, em Santa Maria

Locomotv 3 x 4 Grêmio São-Pedrense

QUINTA-FEIRA

Agudo

Porto Alves x Vila Operária