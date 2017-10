Times juvenil do Universitário é vice-campeão de etapa do Circuito Gaúcho de Rugby Sevens

Fizeram bonito 29/10/2017 | 16h34 Atualizada em

A gurizada do Universitário Rugby Santa Maria fez bonito na 1ª etapa do Circuito Gaúcho de Rugby Sevens. A equipe juvenil (M19) foi até Caxias do Sul, no sábado, e ficou com o segundo lugar ao vencer três partidas e perder apenas para o campeão.

Os santa-marienses bateram o Brummers, por 19 a 14, o SC Rugby, donos da casa, por 19 a 0, e o Farrapos, por 26 a 7. A única derrota foi para o Charrua, por 29 a 5. As próximas etapas serão no dia 11 de novembro, em Dois Irmãos, e a última, dia 26 do mesmo mês, em Porto Alegre.

O sevens é uma variação do rugby tradicional. É jogado com sete atletas e em dois tempos de sete minutos. Já no tradicional, são 15 jogadores em dois tempos de 40 minutos.