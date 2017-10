Na Serra 27/10/2017 | 20h53 Atualizada em

O time juvenil (M19) do Universitário Rugby Santa Maria viaja até Caxias do Sul, neste sábado, onde participa da 1ª etapa do Circuito Gaúcho de Rugby Sevens. Os adversários serão o Brummers, o Charrua, o SC Rugby e o Farrapos.

O sevens é uma variação do rugby tradicional. É jogado com sete atletas e em dois tempos de sete minutos. Já no tradicional, são 15 jogadores em dois tempos de 40 minutos.