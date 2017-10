"Tento passar um pouco da experiência que vivi", diz Meligeni sobre clínica de tênis em Santa Maria

Semifinalista de Roland Garros 19/10/2017 | 20h32 Atualizada em

O final de semana terá um grande atrativo para os apaixonados por tênis em Santa Maria. Estará na cidade desde esta sexta-feira a domingo, Fernando Meligeni, 46 anos, considerado um dos melhores do esporte no Brasil nos seus 13 anos de carreira, de 1990 até 2003. Atualmente comentarista do canal ESPN, ele ministrará uma clínica de tênis no Avenida Tênis Clube (ATC).

Copa ATC de Tênis premia 20 atletas em Santa Maria

As atividades com o detentor de três títulos de competições da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) em categoria simples, e sete em duplas, na maioria com Guga Kuerten, começam nesta sexta-feira, com um jogo de exibição no ATC, às 19h, que terá entrada gratuita. As aulas começam no sábado, com turmas de 20 participantes e duração de duas horas, às 8h30min, 11h e 16h. Mais tarde, o semifinalista de Roland Garros em 1999 e número 25 do mundo naquele ano, estará na Eny do Shopping Praça Nova para uma sessão de autógrafos, a partir das 20h. As aulas se encerram no domingo, das 9h às 11h.

Fernando Meligeni estará em Santa Maria em outubro

Meligeni, que esteve em Santa Maria como jogador em 1990, adianta o que os alunos podem esperar.

Terceira etapa do Ranking ATC de Tênis premia vencedores em 11 categorias

– A gente vem fazendo esse trabalho no Brasil inteiro. A clínica é muito legal porque tento passar um pouco da experiência que vivi nos circuitos, alguns bastidores e questões técnicas e táticas. É uma abordagem geral, sempre num tom bem solto, bem divertido. As clínicas são bem dinâmicas, é bem gostoso – adianta Fininho, como ele também é conhecido.

Copa Aracy Azevedo de tênis conheceu campeões em nove categorias

Cerca de 50 pessoas já garantiram vaga _ serão 80 no total. A inscrição é de R$ 350 e pode ser feita até hoje. Mais informações pelo telefone (55) 3033-8111.