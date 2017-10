Sub-17 do Inter-SM vence dois amistosos em Cacequi

Bom começo 30/10/2017 | 19h15 Atualizada em

A equipe sub-17 do Inter-SM, treinada pelo técnico Lucas Fossatti, voltou com 100% de aproveitamento de Cacequi, no sábado. A equipe foi até o município da região para disputar dois amistosos contra a Associação Cacequiense de Futebol. Foram realizadas duas partidas, ambas vencidas pelos santa-marienses.

O primeiro confronto ocorreu entre os chamados times B dos dois clubes, vencido por 1 a 0 pelo alvirrubro de Santa Maria. No segundo duelo, vitória do Inter-SM por 6 a 2, que rendeu um troféu comemorativo ao grupo do Estádio Presidente Vargas.

O sub-17 do Inter-SM começou suas atividades, oficialmente, em 1º de agosto, depois de uma semana de avaliações para a formação do elenco. A ideia é disputar o Gauchão Juvenil 2018.