O time sub-17 do Inter-SM participa de dois amistosos neste sábado, em Cacequi. Os jogadores do técnico Lucas Fossatti enfrentam a Associação Cacequiense de Futebol em dois jogos, com equipes A e B, a partir das 16h. O vencedor da partida principal ganhará um troféu.

Os trabalhos com o grupo sub-17 do Inter-SM, comandados por Fossatti e seus auxiliares, Felipe Cantalupo e Lucas Barcelos, começaram há três meses. A ideia é aprimorar a equipe para competições na temporada 2018.