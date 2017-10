Solidariedade fora de campo, e jogo pela Copa RS neste sábado

Rúgbi 20/10/2017 | 20h34 Atualizada em

O Universitário Rugby Santa Maria está recolhendo doações para as pessoas atingidas pelo temporal. Estão sendo solicitados materiais de higiene, limpeza, cobertores, roupas e móveis, que serão distribuídos às famílias afetadas. Os pontos de coleta são o Sebo Camobi, na Rua 17 de Maio, 128, em Camobi, e na Avenida Itaimbé, 2298/03, atrás da prefeitura. Mais informações de como ajudar podem ser obtidas pela página do Universitário no Facebook: facebook.com/UniversitarioRugby.

Dentro de campo, o Universitário Rugby enfrenta o SC Caxias neste sábado, às 15h, em Caxias do Sul, na Serra, pela 3ª rodada da competição. A última partida dos santa-marienses foi no final de setembro, em derrota por 57 a 0 para o Brummers, de Novo Hamburgo, em Dois Irmãos, na estreia do torneio.