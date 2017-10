Soldiers é dominado em casa pelo Crocodiles e dá adeus ao Brasileiro

Adeus ao Brasileirão 28/10/2017 | 18h42 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

Quarterback Drew Banks (número 2) foi o destaque da partida Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

A presença em peso da torcida não foi suficiente para o Soldiers levar o título da Conferência Sul do Brasileirão de Futebol Americano, o BFA. Mesmo com a força das mais de mil pessoas no Estádio Presidente Vargas, a equipe de Santa Maria foi dominada pelo Coritiba Crocodiles e perdeu por 35 a 6 na tarde deste sábado. O adversário dos paranaenses nas semifinais do BFA sairá do confronto entre Sada Cruzeiro e Tritões.

CLIQUE AQUI E VEJA UMA GALERIA DE FOTOS DA PARTIDA.

Mais de mil pessoas foram à Baixada neste sábado Foto: Lucas Amorelli / Diário de Santa Maria

Zanon, do Soldiers, é convocado pela seleção brasileira para jogo contra a Argentina

O destaque da partida foi o quarterback norte-americano Drew Banks, que conduziu o Crocodiles ao título da Conferência Sul do BFA. O único touchdown do Soldiers foi marcado por Douglas Rodrigues. No intervalo, teve apresentação da banda da 3ª Divisão do Exército (DE). O prefeito Jorge Pozzobom também prestigiou o evento.

"Só estou nessa posição por causa de Santa Maria", orgulha-se Zanon sobre convocação à seleção

Com o revés em casa, o time da cidade se despede da competição nacional com seis vitórias e duas derrotas. Foi o primeiro ano do Soldiers na elite brasileira do esporte.

O JOGO

O bom início do Soldiers no duelo da primeira fase contra o Crocodiles, em vitória santa-mariense por 31 a 21, não se repetiu nesta tarde. Muito pelo contrário. Foram os paranaenses que impuseram o seu ritmo de jogo, seja em corridas terrestres ou em passes. Apesar de um apertado 7 x 6 para os visitantes até o intervalo, no segundo tempo, a equipe, comandada pelo quarterback Drew Banks, não tomou conhecimento dos donos da casa e logo abriu uma boa vantagem de 21 a 6, no terceiro quarto. Com um time bastante abatido em campo, o Soldiers cometeu erros bobos e ainda sofreu outros dois touchwdowns, que deram números finais ao placar. O Coritiba Crocodiles segue em busca o tricampeonato brasileiro de futebol americano. Ao Soldiers, que fez mais uma belíssima temporada, resta planejar 2018.

Foto: Lucas Amorelli / Diário de Santa Maria