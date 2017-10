"Só estou nessa posição por causa de Santa Maria", orgulha-se Zanon sobre convocação à seleção

Futebol americano 24/10/2017 | 17h38 Atualizada em

Após mais uma convocação para a seleção brasileira de futebol americano, o defensive tackle (uma das posições de defesa) Vinícius Zanon, 27 anos, do Santa Maria Soldiers, conversou com o Diário. Um dos mais experientes atletas no cenário estadual, ele é o único gaúcho na lista de 45 nomes no técnico Gabriel Mendes. Por isso, Zanon sabe da responsabilidade que carrega:



— A nossa evolução no Rio Grande do Sul é muito nítida, e liderada pelo Santa Maria Soldiers. Além de representar o Brasil, tenho que mostrar que não é um desperdício olhar para o Rio Grande do Sul, ver que tem talentos aqui também. O Rio Grande do Sul era inexistente no cenário nacional. Agora, surgimos na BFA (Brasileirão de Futebol Americano) com muito poder. Foi tudo muito rápido — afirma Zanon.

O jogador, que também atua como tigh end (posição de ataque) no time de Santa Maria, não é novidade na seleção. Em 2015, ele esteve no elenco do Brasil Onças durante a Copa do Mundo de Futebol Americano, nos Estados Unidos.

Jogador do Soldiers (número 94) é um dos destaques do time na temporada Foto: Charles Guerra / New Co

— A seleçao teve uma renovação de 65% em relação ao Mundial. Está em um fluxo de mudar e dar mais oportunidade para mais gente — explica.

Zanon voltou a vestir a camisa do exército verde e preto neste ano — é um dos fundadores da equipe santa-mariense. Sobre os companheiros de time, ele garante que não seria surpresa se outros atletas do Soldiers também integrassem a lista de Mendes.

— Tenho certeza que não sou o melhor jogador do Soldiers na temporada. Tem gente jogando muito melhor. O Busanello (Guilherme) é um cara que merecia muito, assim como o Vini Araújo e o Elesbão (Douglas), que está fazendo uma temporada fantástica — garante Zanon.

Durante a coletiva, também foi anunciada a transmissão ao vivo da partida. O jogo entre Brasil Onças e Argentina Halcones será televisionado pela ESPN.

— O evento está sendo considerado um divisor de águas. Felizmente, Santa Maria acompanhou o crescimento do futebol americano. Fiquei bem feliz com a notícia da transmissão. Em Santa Maria, o nosso engajamento não é 100%, mas o Soldiers, hoje, é o time que mais representa a cidade. Acredito que a torcida esteja cada vez mais engajada com a gente. E esperamos que isso seja apenas o começo. Só estou nessa posição por causa de Santa Maria. A torcida é o meu porto seguro — orgulha-se Zanon.

Para o presidente do Soldiers, Diogo Hartz, a convocação de Zanon representa a continuidade de um trabalho que está sendo bem feito.

– É muito gratificante ver o nosso jogador e um dos fundadores do Soldiers representar nosso time na seleção. Mostra que estamos sendo observados e que podemos ainda mais – destaca Hartz.