Sepeense busca Bolsa-Atleta em competição nacional de taekwondo em Brasília

25/10/2017

A sepeense Mariane Ribeiro Trindade, 25 anos, prepara-se para buscar um grande objetivo na Copa do Brasil de Taekwondo, em Brasília, nos dias 24, 25 e 26 de novembro. A lutadora garantiu seu lugar na competição nacional ao ficar como titular da seleção gaúcha da modalidade no último final de semana, no Campeonato Gaúcho, em Guaíba. Na competição nacional, a atleta tenta o tão sonhado Bolsa-Atleta, programa do Ministério do Esporte destinado a atletas.

O benefício do governo federal proporciona um valor mensal que ajuda nos custos de treinamentos e participação em campeonatos. Para isso, Mariane precisa ficar entre as duas melhores lutadoras da Copa do Brasil. Mas antes disso, ela terá de lutar por verbas para custear sua ida a Brasília. Quem puder ajudar nos custos, pode ligar para o telefone (55) 99983-9830.