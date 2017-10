São Gabriel, Rosário e Cruzeiro-Stg são eliminados no Gauchão Juvenil

Adeus 22/10/2017 | 21h10 Atualizada em

Novo Hamburgo (azul claro) eliminou a ARE, de Rosário do Sul

Os três clubes da região que seguiam no Gauchão Juvenil (Sub-17) foram eliminados nas oitavas de final, neste sábado e domingo. Em duelos de volta do campeonato promovido pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), ARE, de Rosário do Sul, Cruzeiro, de Santiago, e São Gabriel foram superados pelos adversários e deixaram a competição mais cedo.

O resultado em Canoas foi o mais surpreendente. Após vencer o jogo de ida, em casa, por 1 a 0, o São Gabriel acabou goleado por 4 a 1, no sábado, e deu adeus ao campeonato. A tendência é que o técnico do grupo principal gabrielense, Badico, aproveite alguns meninos na Divisão de Acesso.

Também no sábado, o Cruzeiro, de Santiago, que ja havia perdido por 2 a 0 para o Juventude, em Santiago, sofreu o mesmo placar na Serra.

Neste domingo, foi a vez da ARE, de Rosário do Sul, despedir-se da competição. A equipe empatou em 1 a 1 com o Novo Hamburgo, no Estádio Centenário. Como no primeiro encontro, no Estádio do Vale, havia perdido por 3 a 0, não conseguiu avançar.