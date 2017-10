Santa-mariense luta por título e viagem ao berço do muay thai

Entre os melhores 19/10/2017 | 17h00 Atualizada em

Determinado a conquistar um cinturão nacional e carimbar passagem para a Tailândia, o lutador santa-mariense Flávio Pinheiro, 24 anos, embarcou para Ribeirão Preto, em São Paulo, na noite de terça-feira, acompanhado do seu treinador Carlos Garda. Flávio e Garda representam a Associação Guerreiros Thai (AGT), escola de Santa Maria que disputa o Campeonato Brasileiro de Muay Thai, organizado pela Confederação Brasileira de Muay Thai. Entre amadores e profissionais, 250 atletas de 10 Estados participam da competição paulista.

Para conquistar o título, Flávio deve entrar em ação duas vezes. Nesta sexta-feira, haverá a pesagem dos atletas e o sorteio dos adversários. No sábado, será a primeira luta. Em caso de vitória, o guerreiro terá a final de sua categoria (até 63,5 kg).

Flávio garantiu a vaga para a competição após vitória no Campeonato Gaúcho de Muay Thai, em Canoas, em 14 de agosto. Na data, Flávio bateu Wellington Lobo, atual campeão sul-americano de kickboxing.

– É um momento único para nós. Estamos brigando diretamente. Queremos essa vitória e a passagem. Foi um ano muito bom, com vitória atrás de vitória. Tenho dez lutas na carreira, seis de muay thai, três de kickboxing e uma de boxe, estando invicto – comenta Flávio, que treina com a AGT desde 2013, quando foi convidado por um amigo de trabalho.

Em caso de vitória, o santa-mariense será o primeiro atleta da AGT a se sagrar campeão de um evento profissional.

– Estou bem confiante, e ele está bem preparado. O Flávio é um lutador perigoso no combate de perto, sua principal arma é o clinch (agarrada com golpe de joelho ou cotovelo no adversário). O muay thai é uma luta em que é preciso ter muitas armas, como joelhadas, cotoveladas e socos. Se os adversários não souberem o jogo dele, ele pode machucar – comenta Garda.

A delegação da AGT, inicialmente, deveria contar com Priscila Araújo, Neimer Ávila e Iolanda Garcia, além de Flávio. Entretanto, Priscila se lesionou, enquanto motivos financeiros tiraram Neimer e Iolanda da viagem.

Em 2013, Bárbara Marques conquistou o primeiro título da ABT, quando venceu, em caráter amador, o Campeonato Brasileiro da Brazil Muay Thai Association (BMTA), em Minas Gerais.