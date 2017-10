Santa Maria Soldiers está a um jogo de escrever novo capítulo de sua história

Decisão 27/10/2017 | 20h15 Atualizada em

O ano de 2017 já é histórico para o Santa Maria Soldiers. Na temporada, os soldados santa-marienses conquistaram o bicampeonato gaúcho de forma consecutiva e o seu quarto título estadual. Além disso, foi a estreia da equipe entre os maiores do país na modalidade, no Brasileirão de Futebol Americano, o BFA. Mas, neste sábado, o exército verde e preto está perto de mais um feito digno de ficar na história do esporte da cidade. O time de Santa Maria disputa, a partir das 15h, o título da Conferência Sul do BFA, contra o Coritiba Crocodiles, no Estádio Presidente Vargas. O vencedor passa às semifinais da competição nacional, contra o campeão da Conferência Sudeste, o Sada Cruzeiro, de Minas Gerais, ou o Tritões, do Espírito Santo.

Cerca de 300 ingressos antecipados já foram vendidos para decisão do Soldiers em Santa Maria

– Em um primeiro momento, chega a ser surpreendente. Essa semana me peguei lembrando de situações pelas quais já passamos, de não ter campo para treinar, por exemplo. Todos os obstáculos que enfrentamos. Ninguém ganha nada para jogar, pelo contrário, a gente mais gasta. O sentimento hoje é que estamos sendo retribuídos por isso tudo. É meio surreal, mas buscamos degrau a degrau e temos o sentimento que não acaba por aqui, que podemos evoluir mais – afirma o quarterback Douglas Rodrigues, que também é um dos fundadores do Soldiers.

"Só estou nessa posição por causa de Santa Maria", orgulha-se Zanon sobre convocação à seleção

Na fase de grupos, o Soldiers bateu o Crocodiles, clube que tem dois títulos nacionais, no Presidente Vargas, por 31 a 21. Foi a partida em que os santa-marienses sofreram mais pontos no campeonato. Por isso, o cuidado será redobrado. Mas Rodrigues garante que os paranaenses foram bastante analisados.

Zanon, do Soldiers, é convocado pela seleção brasileira para jogo contra a Argentina

– A preparação tem sido com a mesma intensidade dos outros jogos. Estamos muito focados, estudamos o que erramos no jogo contra eles. Temos que deixar a defesa o mais preparada possível para as ameaças do rápido ataque deles – avalia o quarterback.

Crocodiles vence T-Rex, e Soldiers joga final da Conferência Sul em casa

Os ingressos são vendidos por R$ 10, o pavilhão, e R$ 15, as cadeiras, antecipadamente. Na hora, os valores aumentam R$ 5 cada. Crianças até 10 anos não pagam. Os portões abrem às 14h.