Rumo a Gramado, Novo Horizonte disputa título do Estadual Sub-9 de Futsal

A gurizada do time sub-9 do Novo Horizonte busca mais um título para a equipe de Santa Maria neste fim de semana. A equipe viaja até Gramado, onde disputa três jogos pelo quadrangular final do Estadual de Futsal. Os adversários serão o Inter e o Gaúcho, de Porto Alegre, e o Arsenal, de Não-Me-Toque. Quem somar o maior número de pontos, será o campeão.

Há exatos dois meses, os pequenos jogadores haviam garantido lugar na decisão. Desde então, os treinamentos com o técnico Leandro Denardi e com os auxiliares Alecsandro Silveira e Felipe Ribeiro foram intensos. Essa é a terceira final seguida dos santa-marienses na competição, com a chance de conquistar o segundo título. No ano passado, foram vices, e, em 2015, campeões.