Quarteto da UFSM é ouro no atletismo da Copa Unisinos

Quatro atletas da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) voltaram com bons resultados da 30ª Copa Unisinos, disputada desde a última quarta-feira em São Leopoldo. Foram um ouro, uma prata e um bronze para os santa-marienses, nos 100 metros rasos e no revezamento 4x100 metros do atletismo.

Na mais tradicional prova da modalidade, os 100 metros rasos, dois deles estiveram no pódio. José Alberto Turcato dos Santos foi prata, enquanto Kairam Ramos Rios ficou com o bronze. Já no revezamento 4x100m, os dois, com a companhia de Maurício da Silva Moreira e Rodrigo Constantino de Melo, garantiram o ouro para a UFSM.

Os quatro foram coordenados pelo professor de atletismo Luiz Fernando Lemos, que também é um dos orientadores do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde (NIEEMS), projeto que vem sendo reestruturado pela UFSM.

– Tínhamos dois atletas do quarteto que já treinavam. Mas, um deles, por exemplo, não competia há dois anos. Os outros dois foram selecionados nos dois primeiros semestres do curso (de Educação Física). São atletas bem velozes, e fizemos um trabalho para que sincronizasse o quarteto. Foi uma participação extremamente boa. É um trabalho que abre portas para conseguirmos ampliar o projeto – avalia Lemos.

Outro atleta da UFSM, que também esteve nas pistas, foi André Vargas de Sena. Ele disputou a final dos 100 metros rasos nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), em Goiás, e ficou com o 6º lugar.