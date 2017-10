Proesp 2018 recebe inscrições de 17 entidades esportivas de Santa Maria

Incentivo ao esporte 24/10/2017 | 20h32 Atualizada em

A prefeitura de Santa Maria divulgou, nesta quarta-feira, a lista das entidades cadastradas ao Programa de Apoio e Promoção ao Esporte (Proesp 2018). Ao todo, 17 manifestaram interesse e entregaram a documentação necessária para concorrer aos recursos por meio de incentivos fiscais.

Agora, as agremiações precisam entregar os projetos até 7 de novembro. O resultado com os aprovados será divulgado em dezembro.

CONFIRA AS 17 ENTIDADES:

Sociedade Esportiva Novo Horizonte

Liga Santa-Mariense de Handebol

ONG Mutação

Centro de Apoio ao Esporte e Lazer

Clube de Orientação de Santa Maria

Liga Riograndense de Judô

Associação Amigos do Santa Maria Judô

Associação Guereiros Thai

Universidade Federal de Santa Maria

Associação Santa-mariense de Incentivo ao Basquete

Associação Parceiros do Clube do Coração do Rio Grande

União Independente Futsal

Associação Esportiva Santa Maria Soldiers

Universitário Rugby Santa Maria

Associação Voleibol Futuro

Natura Clube de Orientação

Associação Amparo Providência Lar das Vovozinhas