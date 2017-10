Prazo para inscrição ao Proesp termina nesta quinta-feira

Fim dos cadastros 17/10/2017 | 20h12 Atualizada em

As entidades interessadas em captar recursos pelo Programa Municipal de Apoio e Promoção do Esporte (Proesp-SM) têm até esta quinta-feira para fazer o cadastro para o processo de 2018. O prazo foi aberto pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (SMCEL) da prefeitura em 5 de outubro.

Os representantes devem comparecer à SMCEL, no 2º andar da SUCV, na Rua Venâncio Aires, das 8h30min às 13h, com os documentos necessários, conforme edital que pode ser acessado no site da prefeitura. A divulgação das agremiações cadastradas será realizada no dia seguinte.

Após isso, as entidades precisam entregar os projetos entre os dias 23 de outubro e 6 de novembro, novamente de forma presencial e também pelo e-mail proespsantamaria@gmail.com. O mesmo endereço eletrônico serve para tirar dúvidas sobre o Proesp.