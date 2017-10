Porto Alves, Gaúcho, Restinga, Vila Operária, Ituano e Lokomotv avançam na Copa Diário 

Rumo às quartas 22/10/2017 | 20h34 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

Após empate em 2 a 2 no tempo normal, o Locomotv (vermelho) venceu o Clarion por 3 a 1 nos pênaltis Foto: Charles Guerra / New Co

Oito partidas movimentaram o domingo nos duelos de volta das oitavas de final da Copa Diário. Os jogos de ida das quartas de final devem ocorrer já no próximo fim de semana.

Em Santa Maria, dois dos três jogos foram decididos nas penalidades. No campo do Juventude, o Ituano bateu o Cacequiense por 3 a 2 no tempo normal. Como havia perdido o confronto de ida, a partida foi para os pênaltis. Na marca da cal, vitória santa-mariense por 4 a 3. Também nas penalidades, o Lokomotv passou pelo Clarion, após empate em 2 a 2 no tempo normal, na Vila Fighera.

Outros quatro classificados foram Restinga Seca, Gaúcho, Porto Alves e Vila Operária. Duas partidas estão sob análise da organização da Copa Diário, em função de paralisações e confusões antes do apito final da arbitragem.

OITAVAS DE FINAL - JOGOS DE VOLTA

DOMINGO

Tupanciretã

Vila Operária 1 x 0 Alucinados (W.O)

Tupanciretã

Gaúcho 2 x 1 Paineira

Tupanciretã

Madeireira Ivaí 1 x 3 Porto Alves

Campo do Juventude, em Santa Maria

Ituano 3 (4) x (3) 2 Cacequiense

Vila Fighera, em Santa Maria

Clarion 2 (1) x (3) 2 Locomotv

Restinga Seca

Restinga Seca 3 (11) x (10) 2 Macleres

Campo do Charrua, em Santa Maria*

Boca Junior x Sete de Setembro

São Pedro do Sul*

Grêmio São-Pedrense x Colorado

*Jogos foram paralisados antes do fim

VEJA OS CRUZAMENTOS DAS QUARTAS DE FINAL:

Foto: Arte / DSM