Por conta do temporal, prazo para cadastro de entidades ao Proesp é prorrogado

O temporal que atingiu Santa Maria na madrugada desta quinta-feira, além de diversos prejuízos em toda a cidade, também motivou mudanças nos prazos para cadastramento das entidades no Programa Municipal de Apoio e Promoção do Esporte (Proesp-SM). O sistema de informática da prefeitura não está funcionando, devido à falta de luz que atinge alguns pontos do município, e, por isso, houve prorrogação das inscrições até a próxima segunda-feira, até as 13h.

— Para não prejudicarmos as entidades, tomamos essa decisão — justifica Givago Ribeiro, superintendente de esportes da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

Os representantes das entidades devem comparecer à SMCEL, no 2º andar da SUCV, na Rua Venâncio Aires, das 8h30min às 13h, com os documentos necessários, conforme edital que pode ser acessado no site da prefeitura. A divulgação das agremiações cadastradas, que seria na sexta-feira, também será alterada. Uma retificação do edital com as novas datas deve ser divulgada nos próximos dias.