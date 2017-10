Pedana de fossa olímpica de tiro ao prato da Socepe será inaugurada nesta sexta-feira

Reforço 26/10/2017 | 19h48 Atualizada em

Foram cerca de dois anos de obras até esta sexta-feira. O dia marca a inauguração da pedana – local onde é praticado o esporte – de fossa olímpica na sede campestre da Sociedade Concórdia Caça e Pesca (Socepe), em Itaara, e que serve de casa para os atiradores do Trap SM. A estrutura possibilitará que os esportistas tenham outra modalidade de tiro ao prato à disposição, além do trap americano. A fossa, como diz em seu complemento do nome, é disputada nos Jogos Olímpicos. Além da inauguração, os pratos também serão quebrados pela 10ª etapa do Campeonato Gaúcho. Os treinamentos começam nesta sexta-feira, às 13h, e as provas no sábado, às 9h.

Conforme o presidente da Socepe, Elvio Rabenschlag, foram cerca de R$ 100 mil investidos na estrutura.

– O pessoal estava treinando em Caxias do Sul, agora, vão poder treinar aqui. Sonhamos que nos próximos Jogos Olímpicos possamos ter atletas nossos lá. Sou fã do tiro ao prato, nosso clube tem tradição nisso e vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance – destaca o presidente.

As 15 máquinas responsáveis por fazer o lançamento dos pratos foram doadas pela Federação Gaúcha de Caça e Pesca em forma de comodato. Na competição de sábado, Roberto Schmits, da Rio 2016, e Jean Labatut, de Atlanta 1996, atiradores que participam de Olimpíadas, estarão presentes. Atualmente, cinco atletas da Trap SM disputam o Gaúcho de Fossa. Eles ocupam a terceira posição por equipes.