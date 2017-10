Novo Horizonte fica com o vice no Estadual Sub-9 de Futsal

Em Gramado 22/10/2017 | 20h43 Atualizada em

O time sub-9 do Novo Horizonte ficou com o vice-campeonato do Estadual Sub-9 de Futsal. No quadrangular final da competição, realizado em Gramado, a equipe laranja e preta de Santa Maria venceu o Gaúcho, de Porto Alegre, por 5 a 4, perdeu para o Inter, por 5 a 1, e empatou em 7 a 7 com o Arsenal, de Não-Me-Toque. Os jogos ocorreram neste sábado e domingo. Os colorados foram os campeões.

Foi o segundo vice seguido do Novo Horizonte no Estadual Sub-9 de Futsal. Na temporada passada, a equipe também ficou com o segundo lugar. Na oportunidade, o Arsenal faturou a taça. Um ano antes, em 2015, os santa-marienses foram os vencedores.